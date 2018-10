In 18 Monaten zum Friseur: „Konzept funktioniert!“

Was hat die 28-Jährige in den vergangenen fünf Monaten alles gelernt? „Ich kann schon die Haare waschen, föhnen und schneiden sowie Foliensträhnen und Hochsteck-Frisuren kreieren. Am Kunden selbst nehme ich bereits Gesichtsbehandlungen vor, wie etwa Wimpern- und Augenbrauen färben sowie Make up auftragen“, schildert sie. Stets parallel zu den praktischen Teilen bringt ihr der Zillertaler Friseurmeister auch die Theorie bei. Ein Besuch der Berufsschule ist in dieser Quereinsteiger-Ausbildung nicht inkludiert.