In Zillertaler Ferienhaus fing Zwischenwand Feuer

Nicht weniger als 67 Zillertaler Feuerwehrmänner musste in der Nacht auf Samstag zu einem Brand am Fügenberg ausrücken! In einem Ferienhaus fing eine Zwischenwand Feuer, eine 15-köpfige Urlaubergruppe aus Deutschland konnte eigenständig das Haus verlassen. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu.