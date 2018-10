Diebische Mülltouristen sorgen für Aufregung

„Alles ins Haus, Garage und Keller versperren“

Zuletzt seien schon verdächtige Fahrzeuge angehalten worden. „Diese waren bis unters Dach vollgepackt. Da ist es schwierig, mögliches Diebesgut zu finden. Vier Personen wurden angezeigt. Zudem mussten sie je 100 Euro bezahlen, weil das Sammeln von Sperrmüll illegal ist“, so der Ermittler. Er rät: „Alles was nicht Müll ist, am besten rein ins Haus und Garage und Kellereingänge versperren!“