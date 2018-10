Volleyballer von Aich/Dob schlagen Groningen 3:1

Unglaublicher Erfolg für die Volleyballer von Aich/Dob! In der 1. Qualifikationsrunde der Champions League schlagen die Unterkärntner den holländischen Meister Groningen mit 3:1, dominieren vor allem im Angriff. Damit hat man eine tolle Ausgangsposition fürs Rückspiel in Klagenfurt am Mittwoch.