Mann bei Arbeitsunfall von Eisenstangen durchbohrt

Schlimmer Arbeitsunfall am Donnerstag auf einer Baustelle in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein 64-Jähriger war damit beschäftigt, Betonelemente von einem Lkw abzuladen. Dabei stürzte er mit zwei dieser mehrere Hundert Kilogramm schweren Elemente von der Lkw-Ladefläche und wurde von diesen begraben. Zudem durchbohrten laut Polizei mehrere Eisenstangen, die aus den Elementen rausragten, den Oberkörper des Mannes. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.