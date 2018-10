Unseriöser Aufsperrdienst zockte Wiener Familie ab

WKW: „Firma hat in Österreich keine Gewerbeberechtigung“

Die von der Ombudsfrau kontaktierte Landesinnung der Metalltechniker bei der Wirtschaftskammer Wien (WKW) teilte mit, dass der Schlüsseldienst mit Sitz in Essen in Österreich über keine Gewerbeberechtigung verfüge, und riet zu einer Betrugsanzeige bei der Polizei. Hände weg heiße es bei den obersten Ergebnissen in Suchmaschinen (Anm.: diese sind meist bezahlte Anzeigen), bei Firmen, die mit Service ab 7 Euro werben oder über ein Callcenter gerufen werden.