David Hasselhoff: Ehe schon wieder vor dem Aus?

Der 66-Jährige und die 27 Jahre jüngere Waliserin kennen sich bereits seit 2011. Doch erst nach der Hochzeit am 31. Juli zog das Paar zusammen. Der Freund: „Erst dann ist Davids wahre Natur durchgekommen. Er führt sich auf, als wäre er Hayleys Vater und nicht ihr Mann. Sie will sich nicht ständig vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen hat.“