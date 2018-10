Prödl stellt sich Frage nach „Watford-Exit“ NICHT!

In dieser Saison kam er nur auf einen Einsatz, und der war am 29. August in einem Liga-Cup-Match gegen den Zweitligisten Reading. Seither schien Prödl in keinem Watford-Match im Kader auf. „Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass sich da etwas ändern kann“, gab der 31-Jährige am Mittwoch in Bad Waltersdorf zu. Aber: „Es bringt nichts, sich jetzt mit der Exit-Frage zu beschäftigen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Situation, so wie sie jetzt ist, in ein paar Monaten nicht mehr so sein wird.“ Er habe sich bei seinem Klub nichts zuschulden kommen lassen, betonte Prödl. „Ich habe nicht das Gefühl, dass es an mir liegt. Da geht es um die persönliche Präferenz des Trainers“, sagte der Steirer über seinen Coach Javi Gracia. „Ich würde mich über die Situation um einiges mehr ärgern, wenn ich das Gefühl hätte, der Hauptverantwortliche dafür zu sein.“