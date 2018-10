„Werden selbst entscheiden, wer zu uns kommt“

„Werden Gesetze deswegen nicht ändern“

In der österreichischen Bundesregierung will man sich aber nicht zu sehr an internationale Richtlinien binden, der Widerstand gegen das Papier wächst. Offiziell hält man sich zwar bedeckt - eine „finale Entscheidung“ sei noch nicht gefunden worden, hieß es in einem Statement Ende September. Dennoch gibt es gewisse Vorbehalte. Im Zusammenhang mit Migration komme „der Souveränität und Eigenbestimmtheit unseres Landes eine besondere Bedeutung“ zu, hieß es in der Erklärung weiter. „Österreich soll in allen Migrationsfragen weiterhin seine Gesetze eigenständig und souverän gestalten können.“