UNO-Papier: Verstimmung zwischen Blau und Türkis

„Die FPÖ lehnt den UN-Migrationspakt ab, unterstützt und unterschreibt diesen nicht, da dieser gegen die Selbstbestimmung, die österreichische Souveränität und auch inhaltlich dem österreichischen Regierungsprogramm massiv zuwiderläuft“, erklärten blaue Politiker am Freitag. „Für die FPÖ gilt es, die Souveränität Österreichs zu schützen und nachhaltig sicherzustellen. Dies ist unsere Verantwortung und Aufgabe im Interesse der österreichischen Bevölkerung“, heißt es von freiheitlicher Seite weiters. Daraus ergebe sich auch eine ganz klare Position: „Dieser UN-Migrationspakt darf daher auf keinen Fall still und leise - am Ministerrat und der Regierung vorbei - in Marrakesch oder der UNO durchgewunken werden.“