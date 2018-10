13 Angeklagte, 12 Geständnisse

24 Monate teilbedingte Haft, acht davon unbedingt: Das erste bereits rechtskräftige Urteil im großen Suchtgift-Prozess fiel am ersten Verhandlungstag. Und die Strafe fasste ein „kleiner Fisch“ aus: ein in Frankfurt lebender Bosnier (27). Weil er am 8. Februar 2018 - an dem Tag, als die Polizei zuschlug - mit einem umgebauten Opel zwei Kilogramm Speed, ein Kilo Cannabis und 100 Gramm Kokain über die Grenze in den Pinzgau brachte. Für die restlichen zwölf Angeklagten ist die Strafe des Kuriers ein Signal. Denn heute wird ab 9 Uhr weiterverhandelt.