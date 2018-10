52-Jähriger stürzt mit Raupengerät über Böschung

Beim Rückwärtsfahren mit einem Raupengerät auf einem extrem schmalen Weg stürzte am Dienstag in Imst ein 52-jähriger Mann rund fünf Meter über eine Böschung in die Tiefe. Zwei Bäume fingen das Gefährt auf, verhinderten einen weiteren Absturz. Der Lenker erlitt dennoch schwere Verletzungen.