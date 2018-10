Erstangeklagter als Urvater des Pyramidenspiels?

Mit der Befragung des Erstangeklagten ging der Prozess rund um den Voitsberger Schenkkreis am Dienstag in eine Pause - erst am 23. Oktober wird er im Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Graz fortgesetzt. Ab Montag steht dort nämlich der Prozess gegen die Staatsverweigerer am Programm.