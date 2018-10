Paco Alcacer: Tore für BVB im Viertelstundentakt

Mit Paco Alcacer holte man in Dortmund einen echten Star ins Ruhrgebiet: einen der schon 2011 die spanische U-19 mit zwei Toren zum EM-Titel schoss. Bei seinem Erzieherverein Valencia entwickelte er sich als Eigenbauspieler aufgrund seiner Torgefährlichkeit schnell zum Liebling der Fans (43 Tore in 124 Spielen sprechen für sich). Eine besondere Rolle, die ihm bei Barcelona nicht zuteilwurde. Er kam insgesamt in der ganzen Saison nur 17-mal zum Einsatz. Deswegen schoss er beim katalanischen Großverein vergleichsweise weniger Tore.