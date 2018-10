Motorsport-Fanatiker baut sich Rennstrecke um Haus

Teruya, ursprünglich aus Saitama nördlich von Tokio in Japan, hatte es 2007 als internationalen Studenten nach Neuseeland verschlagen. Weil Land in Japan knapp und sehr teuer sei, sei es ein fast unmöglicher Traum, dort sogar ein kleines Grundstück zu besitzen, so der Mechaniker. Als er dann 2013 in Neuseeland zufällig bei einem Besuch bei seinem früheren Arbeitgeber auf das Grundstück stieß, hätte es in seinem Gehirn sofort „wild zu rattern begonnen“.