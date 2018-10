Streikprofis: Dänemarks Team beklagt Anfeindungen

Den Vorwurf der Gier weisen die Spieler nun in dem Brief zurück. Man habe nicht nur für die eigenen Verdienstmöglichkeiten gestritten. Es sei auch darum gegangen, den Fortbestand der Nationalmannschaft zu sichern. Diese sei durch die großen Vereine und deren Wettbewerbe zunehmend unter Druck, weil dort das große Geld im Fußball liege. Die Spieler bedankten sich auch für die Unterstützung der „1000 Spieler“, die aus Solidarität mit der Spielervereinigung einen Einsatz gegen die Slowakei abgelehnt hatten. Österreichs Elf trifft am 16. Oktober in einem Testspiel in Herning auf die Dänen.