Tiroler Firma wertet Satelliten-Daten aus

80 Mitarbeiter, alleine 50 in der Zentrale in Innsbruck, bisher realisierte 440 Projekte in 135 Ländern und ein Jahresumsatz von rund fünf Millionen Euro - Tendenz steigend: Das privatwirtschaftliche Unternehmen GeoVille hat sich zu einer der besten Firmen Europas im Bereich der Auswertungen von Satellitendaten unter anderem für die Landwirtschaft, den Umweltschutz sowie für Infrastrukturprojekte entwickelt.