Hoeneß: „Werde Kovac verteidigen bis aufs Blut“

Im Training kann Kovac in der Länderspielpause nur mit einer Rumpfmannschaft und Nachwuchskräften arbeiten. ÖFB-Star David Alaba, der dem Nationalteam nach einem kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel für die Spiele am Freitag gegen Nordirland und am darauffolgenden Dienstag in Dänemark abgesagt hat, soll schrittweise wieder herangeführt werden. Ihre nächste Partie bestreiten die Bayern am 20. Oktober auswärts gegen den VfL Wolfsburg.