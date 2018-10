Dritter Journalistenmord in EU binnen einem Jahr

Wurde die Journalistin umgebracht, weil sie wegen ihrer Recherchen zur Gefahr wurde? Die Nachricht von der brutalen Vergewaltigung und Ermordung der 30-jährigen TV-Reporterin Viktoria Marinowa sorgt am Montag nicht nur in Bulgarien für Entsetzen. Nach Jan Kuciak in der Slowakei und Daphne Caruana Galizia in Malta ist das der dritte Journalistenmord in der Europäischen Union in weniger als einem Jahr. Besonders brisant: Alle drei Mordopfer hatten zu Korruption recherchiert.