Heute letzter Tag für Anti-GIS-Volksbegehren

Wie es hieß, lag die Initiative am Wochenende bei rund 800.000 Unterschriften. 100.000 braucht es also noch, um jene Hürde zu meistern, die seitens der türkis-blauen Regierung genannt wurde, bevor sie eine verpflichtende Volksbefragung zulassen will. Fest steht jedoch bereits jetzt, dass „Don’t smoke“ ein Platz unter den zehn stärksten Volksbegehren seit dem Jahr 1945 sicher ist.