Torflaute! Austria so schlecht wie zuletzt 2006/07

Eine Frage, die sich nach dem desaströsen Samstag.0:2 in Altach keiner bei Violett so richtig zu beantworten traut, zu schwankend sind die Leistungen. Leistungen, die die sportlich Verantwortlichen vor Rätsel stellen, jedenfalls muss in der Länderspielpause eine schonungslose Analyse her. Was klappt? Was läuft schief? Wo muss der Hebel angesetzt werden?