Napoli nach 2:0 gegen Sassuolo weiter Zweiter

Das erste Serie-A-Tor des Algeriers Adam Ounas und der sechste Saisontreffer von Lorenzo Insigne haben dem SSC Napoli am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu einem 2:0-Heimsieg gegen Sassuolo verholfen. Der Club von Trainer Carlo Ancelotti nimmt damit weiter den zweiten Rang ein, sechs Punkte hinter Meister Juventus mit Cristiano Ronaldo (im Bild unten in der Mitte), der am Samstag in Udine 2:0 gewonnen hatte. Inter gewann im Abendspiel 2:1 gegen SPAL. Top-Goalgetter Mauro icardi steuerte gleich zwei Treffer bei.