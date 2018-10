Stark! Hütters Eintracht besiegt auch Hoffenheim

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga eine perfekte Woche gekrönt und 1899 Hoffenheim im Duell der zweier international tätigen Mannschaften einen weiteren schweren Dämpfer verpasst. Der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann beim Team von Coach Julian Nagelsmann und sprang damit in der 7. Runde wieder in die obere Tabellenhälfte.