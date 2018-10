Pleite für Blau Weiß Linz trotz 2:0-Führung

Verkehrte Fußball-Welt in Linz: Die FC Juniors OÖ haben Blau Weiß Linz am Sonntag in der 2. Liga an der Rückkehr an die Tabellenspitze gehindert. Das Zweitteam des LASK setzte sich zum Abschluss der 10. Runde gegen den Lokalrivalen mit 3:2 (1:2) durch.