„In Topform“: Seehofer lobt angeschlagene Merkel

Unions-Granden wollen Diskussion um Merkel beenden

Seehofer spielte das gegenüber der „Welt am Sonntag“ herunter. Er und andere führende Unionspolitiker bemühen sich vor den Landtagswahlen in Bayern am Sonntag nächster Woche sowie in Hessen zwei Wochen später demonstrativ, die Diskussion um Merkel zu beenden. In beiden Bundesländern drohen den Unionsparteien schlechte Ergebnisse: Die CSU dürfte in Bayern ihre absolute Mehrheit verlieren, in Hessen könnte die schwarz-grüne Koalition abgewählt werden.