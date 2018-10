Das war die Lange Nacht der Museen in Tirol

Premieren wurden bei der Langen Nacht in Tirol mehrere gefeiert. Insgesamt acht Häuser waren erstmals bei der Kultur-Rallye vertreten. So auch die „Tunnelwelten“ in Steinach, die Einblick in den Bau des künftig längsten Eisenbahntunnels der Welt gewährten. Oder die „youngCaritas“, die in einem Container auf dem Landhausplatz in Innsbruck ihre Ausstellung „Not“ eröffnete.