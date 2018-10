Diebe stahlen auf Börse wertvolle Goldmünzen

Die beiden Diebe verwickelten zwei Aussteller auf der Münzbörse in Wels in ein Gespräch, lenkten sie so ab und schafften es, ein ganzen Tableau mit Goldmünzen zu stehlen! Erst als die beiden Männer schon über alle Berge waren, wurde der Diebstahl bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise: 059 133 4191.