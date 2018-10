1:0! Tottenham vorläufig Dritter, Watford schwach!

Tottenham hat sich in der Fußball-Premier-League vorerst auf Platz drei verbessert. Die Spurs gewannen ihr Heimspiel gegen Nachzügler Cardiff am Samstag mit Mühe 1:0. Das Goldtor gelang Eric Dier (8.). Der Schlager der 8. Runde zwischen Spitzenreiter Manchester City und Verfolger Liverpool steigt erst am Sonntag, an dem auch der bisherige Tabellendritte Chelsea in Southampton im Einsatz ist.