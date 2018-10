1:3! Deutschland für ÖFB-Frauen zu stark

Thalhammer (oben im Bild) reagierte, brachte mit Nadine Prohaska früh etwas mehr Stabilität für das zentrale Mittelfeld (29.). Der Ausgleich fiel dennoch aus dem Nichts: Billa kam nach Pass von Laura Feiersinger in abseitsverdächtiger Position an den Ball, ihr Schuss wurde noch abgefälscht. In den vergangenen drei Länderspielen hat die Hoffenheim-Legionärin nun viermal getroffen. Österreich war nach dem Ausgleich etwas besser im Spiel, kam bis zur Pause in einige Pressing-Situationen. Die Deutschen gaben aber auch nach Seitenwechsel den Ton an - ließen allerdings erneut zahlreiche Großchancen ungenutzt. Johanna Elsig köpfelte an die Stange (49.), Popp vergab erneut (52.).