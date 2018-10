Belgischer Radprofi stirbt nach Herzstillstand

Der Radsport trauert um den Belgier Jimmy Duquennoy. Der 23-Jährige aus dem Team WB Aqua Protect (2. Division) starb laut Mitteilung seines Rennstalls am Freitagabend in seiner Wohnung an Herzversagen. Duquennoy war seit 2016 Profi. Wie bei dem Klassikerspezialisten war in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch bei zwei anderen belgischen Nachwuchsfahrern Herzstillstand die Todesursache gewesen.