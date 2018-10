Straka bei PGA-Debüt als Fünfter ins Wochenende

Sepp Straka nimmt bei seinem Debüt auf der PGA-Tour die zwei Runden am Wochenende als Fünfter in Angriff. Nach dem tollen Auftakt mit neun unter Par und einer guten zweiten Runde spielt der 25-jährige im Safeway Open in Napa gleich im ersten Saisonturnier der höchstdotierten Golfserie um einen Anteil am Preisgeld. Straka hat nur vier Schläge Rückstand auf Spitzenreiter Brandt Snedeker (USA).