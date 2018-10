Schwab geht in St. Andrews als 3. ins Wochenende!

Schwab holte sich mit fünf Birdies und ohne Schlagverlust viel Selbstvertrauen für die Schlussrunde am Sonntag, die ebenfalls auf dem Old Course gespielt wird. „Ich hatte keine größeren Schwierigkeiten und spielte solides Golf, das war sehr okay“, sagte Schwab in einer Mitteilung. Am Samstag schlägt der Steirer in Kingsbarns ab.