Golf-Sensation! Sepp Straka führt beim PGA-Debüt

Für Österreich war es ein goldener Golf-Tag, obwohl Bernd Wiesberger derzeit verletzt pausieren muss. Denn bei der mit 5 Millionen Dollar dotierten Alfred Dunhill Links Championship in Schottland, einem der bedeutendsten Events der Europa-Tour, hatte zuvor Matthias Schwab mit Platz drei nach der Auftaktrunde geglänzt. Am Freitag schlug Schwab um 10.11 Uhr MESZ auf dem Old Course in St. Andrews zur zweiten Runde ab.