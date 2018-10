Ofner bezwingt „Oldie“ Melzer im Generationenduell

Sebastian Ofner hat am Donnerstag (Ortszeit) das Generationen-Duell zweier Österreicher beim mit 150.000 Dollar dotierten ATP-Challenger in Monterrey gewonnen. Der 22-jährige Steirer besiegte den 15 Jahre älteren Jürgen Melzer nach 1:38 Stunden mit 3:6,7:6(4),6:3 und steht damit ebenso wie auch Gerald Melzer im Viertelfinale. In diesem trifft Ofner auf David Ferrer (ESP-6).