Impulspaket Soziales: Adressaten gäbe es genug

65 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren will, wie berichtet , Soziallandesrätin Gabi Fischer ausschütten, um die „schwarz-blaue Kälte der Bundesregierung“ abzumildern. Die Landtagsdebatte am Donnerstag zeigte: Fälle von sozialer Not gibt es genügend in Tirol, der Wirtschaftsaufschwung kommt „unten“ nicht an.