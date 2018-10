Navy-Veteran hat Giftbriefe an Trump verfasst

Giftbrief nie ins Weiße Haus gelangt

Ein Brief mit einer verdächtigen Substanz war am Montag an US-Präsident Trump gesendet worden. Der Umschlag sei aber nicht im Weißen Haus entgegengenommen worden, er sei auch niemals ins Weiße Haus hineingelangt, teilte der Secret Service via Twitter mit. Auch in der Poststelle des Pentagon waren am Montag mehrere Briefe mit einer verdächtigen Substanz entdeckt worden.