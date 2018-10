Ärger für Frühpendler im Zug

Dutzende sind es schon, die schlechte Frühverbindungen zwischen Landes- und Bundeshauptstadt beklagen. Das ergab eine Umfrage der Arbeiterkammer. „Wir wollen rechtzeitig vor der Fahrplanumstellung im Dezember feststellen, wo die Pendler der Schuh drückt“, sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Er nimmt jetzt die ÖBB in die Pflicht. Denn von St. Pölten fährt der erste Railjet erst um 6.32 Uhr in Richtung Wien ab. Wieser: „Wer dort aber schon um 7 Uhr zu arbeiten beginnen muss, für den ist das zu spät. Und das betrifft gar nicht so wenig Pendler.“