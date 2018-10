Chris Hemsworth findet seinen Reichtum „eklig“

Dakota Johnson schwärmt von Hemsworth

Hemsworth ist sie ab Oktober im Thriller „Bad Times at the El Royale“ im Kino zu sehen. Seine Filmpartnerin Dakota Johnson war während der gemeinsamen Dreharbeiten sehr angetan von dem 35-Jährigen. In der „Vogue“ schwärmte sie: „Sein Körper ist unverschämt. Es ist unglaublich. Einfach ganz verrückt anzuschauen.“ Sie esse drei Monate lang „nur Grünzeug, um in eine Jeans zu passen. Und er isst, was auch immer er will, und sieht aus, als wäre er aus Marmor gemeißelt. Das ist krank.“