Wiener Grüne: Noch fünf kämpfen um Job an Spitze

Der interne Kampf um die neue Nummer eins bei den Wiener Grünen ist bislang am ehesten durch den Datenschutz-Skandal rund um die Veröffentlichung von Wähler-Infos aufgefallen. Nun geht er offiziell in die nächste Runde: Von neun Kandidaten sind fünf übrig geblieben. Die stellten sich am Mittwoch vor.