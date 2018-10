Die schönsten Kostüme für Mädchen und Jungen

Damit erntet Ihr Kind bestimmt einige neidische Blicke. In diesem zauberhaften Prinzessinnenkleid fühlt sich Ihre Tochter bestimmt wohl. Es ist schulterfrei und an den Ärmeln mit Tüll und Pailletten besetzt. An der Taille besitzt das Kleid einen Gummizug mit goldenen Spitzen, was besonders schön aussieht.



Erhältlich in verschiedenen Größen.

Material: Polyester

Preis: 22,99 €

Hier geht‘s zum Produkt.