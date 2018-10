Doping: Pechstein mit CAS-Beschwerde gescheitert

Die deutsche Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist mit einer Beschwerde gegen den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen dessen angeblich fehlender Unabhängigkeit gescheitert. In einem Urteil attestierte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) dem CAS am Dienstag keinen Mangel an Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit.