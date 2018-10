Radfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung schwer

Jeder Radfahrer kennt die Situation: Ob Straßenbahnschienen, Zebrastreifen, sonstige Straßenmarkierungen oder abgeschrägte Hauseinfahrten: Sobald es nass ist, werden sie für Radfahrer zur Gefahr, ist Vorsicht angesagt. Eine 52-Jährige musste diese bittere Erfahrung am Montagabend in Innsbruck machen. Die Frau war mit ihrem Fahrrad unterwegs, wollte in einen Parkplatz einer Volksschule einbiegen. Doch die Abschrägung bei der Einfahrt wurde ihr zum Verhängnis. Die 52-Jährige kam zu Sturz und fiel so unglücklich, dass sie sich schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei.