Eichstraßenbrücke wanderte wieder auf ihren Platz

Erst im Juni wurde die Eichstraßenbrücke in Salzburg-Gnigl 22,5 Meter in Richtung Süden verschoben, jetzt ging es zurück in den Norden und da bleibt die Konstruktion. Das Bauwerk ist an der richtigen Stelle, wird am kommenden Wochenende noch abgesenkt, ehe es in die finalen Arbeiten geht.