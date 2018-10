Arbeitslosigkeit: Weiterer Rückgang um 8 Prozent

EU-weit Zehnjahrestief erreicht

Auch EU-weit gab es am Montag Erfreuliches zu vermelden: Die Arbeitslosenquoten sind auf einem Zehnjahrestief. In der Eurozone lag die saisonbereinigte Quote im August bei 8,1 Prozent, dem niedrigsten Wert seit November 2008. Im Juli hatte sie noch 8,2 Prozent betragen, im August des Vorjahres 9,0 Prozent. In der gesamten Union lag die Arbeitslosenquote im August bei 6,8 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat bekannt gab.