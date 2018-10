ManU-Coach Jose Mourinho muss um Job zittern

Laut britischen Medien ist Zidane bei einem Mourinho-Aus der Wunschkandidat. Der Franzose, der bis Sommer Coach von Real Madrid war und nach drei Champions-League-Titel in Serie zurücktrat, kündigte vor knapp zwei Wochen eine baldige Rückkehr als Trainer an. Angeblich soll Zidane bereits Nachhilfeunterricht in englischer Sprache nehmen.