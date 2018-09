Arnautovic-Tor bei „Hammers“-Sieg gegen ManUnited!

Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 74. Minute nach überstandener Knieverletzung den 3:1-Endstand. „Wir haben auf Sieg gespielt und einen exzellenten Job gemacht, wir haben den Sieg verdient“, sagte Arnautovic nach der Partie, in der er über sein viertes Saison-Tor jubelte. Der bei den „Hammers“ meist als Mittelstürmer agierende Arnautovic gehört längst zu den Topspielern der Premier League: 2018 war nur Liverpools Superstar Mohamed Salah an mehr Toren beteiligt (24) als der 29-jährige Wiener (zehn Tore, sieben Assists). „Ich bin da, um dem Team zu helfen, indem ich den Ball halte und Tore erziele. Dafür werde ich weiter alles Notwendige tun.“