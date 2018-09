Opernball-Debüt der „Dancing Stars“

Die Geschwister wirbeln seit Jahren durch den „Dancing Stars“-Ballroom - Maria gewann 2017 mit Martin Ferdiny -, führen eine Tanzschule in Wels und geben im ORF regelmäßig Tanzkurse. Eines haben sie in ihrer Karriere bislang aber auslassen müssen: einen Besuch auf dem Opernball. „Ja, es war ein paar Mal kurz davor, aber wir waren noch nie. Der Opernball fiel leider immer in die ,Dancing Stars‘-Saison“, so Christoph Santner. Also auch für das Profi-Duo ein echtes Debüt.