Grazer rammt Freundin Messer in die Brust

Gegen 22.10 Uhr war es in der Wohnung zu einem zunächst verbalen Streit zwischen dem Paar gekommen. Dann dürfte der Verdächtige nach Polizeiangaben ein Messer zur Hand genommen und damit der 36-Jährigen in die Brust gestochen haben. Danach verständigte er die Rettungskräfte. Die Streife der Polizeiinspektion Eggenberg traf den Mann im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses an, die Frau wurde in der Wohnung auf einer Couch liegend vorgefunden.