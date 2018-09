Caps nach glanzlosem Sieg gegen Graz Leader

Der KAC ist nach einem 3:1 in Linz neuer Dritter. Der VSV bezwang Meister Bozen daheim 3:2 nach Penaltyschießen. Zagreb gewann in Znojmo 4:1 und verwies Salzburg damit auf den letzten Tabellenplatz. Der Ligamitfavorit hatte bereits am Dienstag in Innsbruck 5:6 nach Verlängerung verloren.