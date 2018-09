Anhänger ohne Zulassung: Lkw-Lenker angezeigt

Gegen 09.10 Uhr führten die Polizisten auf der Südsteirischen Grenzstraße LB69 Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch und hielten dabei den 54-jährigen Lkw-Lenker an. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass für den Sattelanhänger keine Zulassung bestand. Weiters wurden mehrere technische Mängel an der Bremsanlage, am Fahrzeugrahmen und an der Bereifung festgestellt. Auch trat vom Kraftstofftank am Sattelzugfahrzeug Diesel aus. Die Polizisten nahmen die Kennzeichen des Anhängers vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Der Lkw-Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark angezeigt.